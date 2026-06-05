Firenze magica | tra alchimisti e segreti della famiglia Medici

A Firenze, si esplorano i legami tra i quattro elementi naturali e la storia locale, con riferimenti a pratiche alchemiche e ai segreti della famiglia Medici. La tradizione rinascimentale ha influenzato l’arte, la scienza e la produzione di profumi, considerando aria, acqua, terra e fuoco come elementi fondamentali per la creazione di materiali e fragranze. La città conserva testimonianze di queste pratiche, che hanno modellato il pensiero e le tecniche artistiche nel corso dei secoli.

I quattro elementi della natura – aria, acqua, terra e fuoco – hanno plasmato per secoli il pensiero dell’uomo sull’origine della vita, sulla creazione dei materiali e persino sull’arte dei profumi e delle essenze. Prima dell’avvento della chimica moderna, erano gli alchimisti a custodire i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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