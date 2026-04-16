Alla scoperta dei Medici | un tour esclusivo tra storia e nuovi spazi del Museo de' Medici a Firenze

Domenica 19 aprile alle 16:00, nella Rotonda Brunelleschi di Firenze, si svolgerà una visita guidata dedicata alla famiglia Medici. L’evento offre l’opportunità di esplorare nuovi spazi del Museo de’ Medici e conoscere più da vicino il ruolo che questa famiglia ha avuto nella storia della città, attraverso un percorso tra le testimonianze e gli ambienti dedicati alla loro presenza.

Domenica 19 Aprile alle ore 16:00, presso la suggestiva Rotonda Brunelleschi di Firenze, si terrà una visita guidata dedicata alla storia della famiglia Medici, protagonista indiscussa dello sviluppo culturale e politico della città. Il percorso rappresenta una delle prime opportunità per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze, la storia della città attraverso i profumi dei MediciFirenze, 21 marzo 2026 - Dai profumi rinascimentali legati alla corte medicea alle antiche tecniche della rilegatura e della lavorazione del cuoio. Palermo per Gaza: San Valentino tra arte, storia e solidarietà con tour guidato a sostegno di Medici Senza Frontiere.Palermo si prepara a celebrare San Valentino con un’iniziativa che va oltre il tradizionale scambio di doni e dichiarazioni d’amore. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il museo racconta: storie, memoria e condivisione; Alla scoperta di Michelangelo a Firenze; Un fiore al giorno - mostra al Museo della Grafica - Pisa; Tornano i Centri estivi al Musme. Firenze: Itinerario multisensoriale tra Casa di Dante, Fondazione Zeffirelli e Museo de’ Medici alla scoperta di Dante AlighieriUn itinerario culturale insolito a Firenze lega Casa di Dante, Fondazione Zeffirelli e Museo de’ Medici in un percorso multisensoriale dedicato a Dante Alighieri. Attraverso esperienze inedite e ... lanazione.it Alla scoperta gratuita dei musei e dell’arte fiorentinaIl 4 agosto, i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, partecipando a visite guidate e attività culturali. lanazione.it Regio Museo di Antichità Torino - il Faraone Ramses II fra il Dio Ammone e la Dea Mut @Torino Piemonte Antiche Immagini facebook Alla maniera italiana at the Museo del Prado in Madrid: how Italian art transformed Spanish Gothic (1320–1420) @museodelprado #ArtMarket #ArtpriceNews #Artprice x.com