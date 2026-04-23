Brescia | viaggio tra profumi e veleni alchimisti e speziali della città

A Brescia, le strade raccontano di antiche botteghe e farmacie storiche dove gli odori di erbe, veleni e rimedi si mescolano in un percorso tra passato e presente. Tra scaffali di vetro e bottiglie dai colori sbiaditi, si trovano ancora tracce di pratiche che nel tempo hanno attraversato il mondo degli speziali e degli alchimisti. Un viaggio tra profumi e segreti di una città che conserva memorie di un mestiere antico.

Un itinerario affascinante tra antiche botteghe e farmacie storiche di Brescia, dove l’odore delle erbe si mescola alle storie di rimedi, alchimie, veleni e piccoli segreti di mestiere. Tra racconti e curiosità, scopriremo le tecniche degli speziali, le ricette più sorprendenti e il mondo – a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate ’BonTà & Gusto Divino’. Viaggio tra tradizioni sapori e profumiTradizionale appuntamento con ’BonTà & Gusto Divino’ alla Fiera di Cremona (21-23 febbraio). Tarocchi e profumi si incontrano: a Borgomanero un viaggio tra simboli e fragranzeVenerdì 27 marzo, alle ore 21, arriva a Villa Marazza a Borgomanero “Per fumum arcanum”. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Riaprono i giardini di Castello Quistini, un gioiello che profuma di rose in Franciacorta; Riaprono i Giardini di Castello Quistini in Franciacorta: Un Paradiso di Rose tra le Vigne del Brescia.