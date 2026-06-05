firenze in fermento per la nuova edizione di pitti immagine uomo estate

Firenze si prepara alla nuova edizione di Pitti Immagine Uomo Estate 2026. La manifestazione, dedicata alla moda maschile, si svolgerà nella città toscana e attirerà espositori e visitatori da tutto il mondo. La rassegna rappresenta un momento importante per il settore e si svolge in un momento di fermento per la città, che si conferma come punto di riferimento per cultura e stile. La data dell’evento non è ancora stata comunicata.

Life&People.it Firenze si prepara a riaffermare il suo ruolo di capitale della cultura e dello stile con la nuova edizione di Pitti Immagine Uomo estate 2026. Per i professionisti della moda e i cultori del bello, dal 16 al 19 giugno, i riflettori del menswear globale tornano ad accendersi su Firenze. dove la Fortezza da Basso si trasformerà nel più grande hub internazionale per la moda maschile, accogliendo oltre 720 brand provenienti da più di 30 Paesi. Uno scenario economico che richiede scelte mirate e strategie vincenti, un appuntamento irrinunciabile per i titolari di boutique e buyer alla ricerca di sartorialità outdoor, le contaminazioni lifestyle nelle collezioni primave r a-estate 2027. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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