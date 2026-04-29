Pitti Bimbo | nuovo format e 100 brand per l’edizione 103 del kidswear a Firenze

Pitti Immagine Bimbo si terrà a Firenze il 24 e 25 giugno 2026, con l'edizione 103 dedicata al settore kidswear. La manifestazione si svolgerà nel solo piano attico del padiglione centrale della Fortezza da Basso. Per questa occasione sono previsti circa 100 brand partecipanti e un nuovo format che introduce diverse novità rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti principali nel settore della moda per bambini.

FIRENZE – Pitti Immagine Bimbo torna a Firenze il 24 e il 25 giugno 2026, per l’edizione 103 ricca di novità che si svolgerà nel solo piano attico del padiglione centrale della Fortezza da Basso. La kermesse si conferma un appuntamento cruciale per trovare ispirazione e creare networking, dando nuova linfa al settore. Rivisto e corretto il calendario degli eventi, che si concentra su progetti mirati che coinvolgono i 100 marchi di moda junior presenti al salone. Una risposta che l’organizzazione ha messo in campo per affrontare le sfide del mercato della moda bimbo che ”sta attraversando una fase indubbiamente complessa”, come spiega Ivano Cauli, nuovo amministratore delegato di Pitti Immagine.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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