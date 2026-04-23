Il consiglio di amministrazione di Pitti Immagine si è incontrato il 22 aprile con la presenza di Antonio De Matteis. La nuova composizione del consiglio mira a ampliare gli ambiti di attività, includendo settori come la profumeria e l’alimentare, con obiettivi di sviluppo per i prossimi tre anni. La riunione ha segnato un passo importante nella strategia dell’azienda per affrontare i mercati internazionali.

? Cosa sapere Il nuovo CdA di Pitti Immagine con Antonio De Matteis si è riunito il 22 aprile.. La nuova struttura punta a diversificare il portafoglio verso profumeria e alimentare per il triennio.. Il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine si è riunito mercoledì 22 aprile con Antonio De Matteis alla presidenza, delineando una struttura allargata per affrontare le sfide del prossimo triennio. La decisione, presa a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci della scorsa settimana, ha portato a un incremento delle nomine nel vertice aziendale, introducendo nuovi profili strategici in un momento di profonda trasformazione per il settore fieristico e per il tessuto economico fiorentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pitti Immagine: nuovo vertice per sfidare i mercati globali

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