A partire dall’estate, a Firenze sarà attivo un servizio di autobus notturni con 24 linee, di cui 17 completamente nuove. L’esperimento si protrarrà fino a fine stagione e prevede corse durante le ore notturne per migliorare la copertura del trasporto pubblico. La sperimentazione coinvolge diversi quartieri della città e sarà monitorata per valutare eventuali modifiche future. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha pianificato le nuove corse in risposta alle richieste di maggiore mobilità notturna.

Firenze, 5 giugno 2026 – Un servizio con 24 linee di autobus, di cui 17 completamente nuove, che circoleranno dalle 10 di sera fino alle 2 di notte, con frequenze di 15, 20 o 25 minuti a seconda delle linee: è l'iniziativa lanciata da Autolinee Toscane come tpl notturno e presentata a Palazzo Vecchio. Il servizio sarà attivo fino a ottobre, e arriverà anche nei comuni della Città metropolitana. PRESSPHOTO Firenze Autolinee Toscane, esteso il servizio notturno per l'estate, autista AT "E' un modo per dare risposte ai nostri cittadini, risposte di un trasporto pubblico sicuro la notte per tutti quelli che frequentano la nostra città", ha detto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, in autobus anche di notte. L’esperimento per l’estate con 24 linee

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Ci sarebbe da fare un video delle decine e decine di turisti che aspettano gli autobus di notte. A Firenze di notte passa un autobus l'ora. Ovviamente trovare un taxi è impossibile. Quindi si va tutti a piedi che fa anche bene alla salute. Ci sarebbe da comunicare x.com

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