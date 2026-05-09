Trotta Bus | un terzo degli autobus sono fuori servizio a rischio anche le linee principali

A Benevento, circa un terzo degli autobus della linea urbana sono attualmente fuori servizio. In questi giorni, solo diciotto mezzi sono in circolazione, coprendo alcune linee e lasciando a terra undici autobus. Questa situazione rende difficile garantire tutte le corse previste, con il rischio di disagi soprattutto sulle linee principali. La mancanza di mezzi sta influenzando la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sono diciotto gli autobus della linea urbana di Benevento che stanno circolando in questi giorni e peraltro su solo delle alcune linee quotidianamente coperte, mancherebbero quindi 11 mezzi all’appello e pertanto non e’ possibile garantire tutte le corse programmate. Le conseguenze sono molteplici,l’utenza si lamenta delle corse saltate con linee periferiche saltate oltre quelle adesso anche quelle principali a rischio. Questa e’ la fotografia odierna dello stato di servizio degli autobus urbani gestiti da Trotta Bus. La via crucis del servizio pubblico autobus in città si e’ dunque arricchita di una nuova ” stazione”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trotta Bus: un terzo degli autobus sono fuori servizio, a rischio anche le linee principali ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Autobus senza gasolio, nuovi problemi per la Trotta Bus Trotta Bus: rientrano al lavoro gli autisti sospesi. Quattro autobus fermi per manutenzioneTempo di lettura: 2 minutiSono tutti rientrati al lavoro i dipendenti di Trotta Bus sospesi dieci giorni or sono dall’Azienda perché si erano... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bus, vertice ad alta tensione: un’altra proroga per Trotta; Una città che torni a correre, la ricetta dell’assessore Maio; Trotta Bus, ancora in conflitto con gli autisti mentre si riapre il fronte su stalli e parcheggi; Trotta bus | non accenna a fermarsi la polemica tra dipendenti e azienda. Bus nella Capitale, l'appalto al re degli stipendi non pagatiÈ possibile che chi ha seri problemi con il fisco e non paga gli stipendi con regolarità ai dipendenti vinca le gare? In Italia pare di sì Fumata bianca per il discussissimo bando di gara legato alla ... ilgiornale.it pronto il nuovo piano linee per i busUn matrimonio destinato a durare ancora a lungo. Il binomio Comune-Trotta Bus avrà un seguito oltre il 31 dicembre 2019. Si viaggia a tappe spedite verso il prolungamento del rapporto che lega l'ente ... ilmattino.it