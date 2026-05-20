A Radda in Chianti la 29° edizione di Radda nel bicchiere

Da firenzetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio 2026 si svolge a Radda in Chianti la 29ª edizione di “Radda nel Bicchiere”. L’evento si tiene nel borgo e coinvolge produttori e visitatori provenienti da diverse aree. La manifestazione prevede degustazioni di vini locali, incontri con i produttori e iniziative culturali legate al territorio. È prevista la partecipazione di numerosi stand e momenti di confronto tra gli appassionati. La manifestazione si svolge nel centro storico del paese, con accesso libero e orari da definire.

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Ai nastri di partenza la 29° edizione di “Radda nel Bicchiere” che prenderà il via sabato 23 maggio 2026 nel borgo di Radda in Chianti.Torna la kermesse che per due giorni vedrà la via panoramica del paese, Viale Matteotti, inebriarsi dei profumi e delle sfumature del rosso per eccellenza, il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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