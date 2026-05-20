A Radda in Chianti la 29° edizione di Radda nel bicchiere

Sabato 23 maggio 2026 si svolge a Radda in Chianti la 29ª edizione di “Radda nel Bicchiere”. L’evento si tiene nel borgo e coinvolge produttori e visitatori provenienti da diverse aree. La manifestazione prevede degustazioni di vini locali, incontri con i produttori e iniziative culturali legate al territorio. È prevista la partecipazione di numerosi stand e momenti di confronto tra gli appassionati. La manifestazione si svolge nel centro storico del paese, con accesso libero e orari da definire.

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