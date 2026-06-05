Il club ha annunciato ufficialmente che Paolo Vanoli non sarà l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. La comunicazione è stata resa nota nella serata del 5 giugno.

FIRENZE – Non sarà Paolo Vanoli l’allenatore della Fiorentina del prossimo anno. La comunicazione ufficiale è arrivata nella serata di oggi (5 giugno). “La proprietà, la dirigenza e tutta la Fiorentina – si legge in un comunicato – ringraziano mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. Il tecnico e il suo gruppo di lavoro sono subentrati a novembre nel corso di una stagione che fino a quel momento aveva visto la squadra senza vittorie e all’ultimo posto della classifica. Solo una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza hanno permesso a Vanoli di ricreare le condizioni per ripartire e invertire la rotta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Fiorentina, è ufficiale: Vanoli non sarà l’allenatore per la prossima stagione

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GRAZIE MISTER VANOLI La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. Comunicato ufficiale: acffiorentina.com/news/va x.com

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