Dal 10 al 27 luglio si svolge a Fiesole la Festa dell’Unità all’Area Verde di Montececeri, con la partecipazione di circa cinquanta volontari. Sono previsti dibattiti, musica, spettacoli, oltre a servizi di ristorazione con ristorante, bar e pizzeria. L’evento è atteso da circa 15.000 partecipanti. La festa torna dopo un periodo di crisi e si svolge tutte le sere.

Dal 10 al 27 luglio torna a Fiesole all’Area Verde di Montececeri la Festa de L’Unità. Tutte le sere ci saranno dibattiti, musica e balli, spettacoli, oltre a ristorante, bar e pizzeria. Dopo la pausa forzata e l’evento "mini" organizzato nel 2025 alla Casa del Popolo di Borgunto, arriva la conferma ufficiale che questa estate la manifestazione si terrà nella sua formula tradizionale e consolidata. A onor del vero stavolta ci sarà qualche giorno in meno rispetto al passato, ma giusto per non accavallarsi con le celebrazioni fiesolane del patrono San Romolo del 6 luglio. Il resto ci sarà tutto, con il coinvolgimento dell’associazionismo locale e il coordinamento del Partito democratico di Fiesole, che ha recentemente eletto il nuovo segretario dell’unione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, ’crisi’ alle spalle. Torna la festa dell’Unità. Pronti cinquanta volontari. Attesi 15mila partecipanti

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