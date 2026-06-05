Il club ha pubblicato un messaggio di ringraziamento e stima rivolto all’allenatore che ha lasciato la squadra. La nota, diffusa oggi, esprime riconoscenza per il lavoro svolto e il rapporto instaurato nel corso degli ultimi anni. Il comunicato sottolinea la gratitudine verso l’allenatore e il presidente del club ha espresso parole di apprezzamento per il contributo dato durante il suo periodo alla guida della squadra.

Firenze, 5 giugno 2026 - Il saluto era atteso ed è arrivato puntuale. Con una nota accorata che di rado si vede nei rapporti tra allenatori e club, specialmente quando le parti si separano. In genere bastano due righe, per ringraziare e augurare il meglio. La Fiorentina invece il saluto a Vanoli lo ha pensato a lungo. Parole non banali quelle che riporta la nota del club, pubblicata quando ormai parallelamente è stato raggiunto ogni tipo di accordo con Fabio Grosso, che però potrebbe essere annunciato la prossima settimana. LA NOTA DELLA FIORENTINA . "La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, il saluto del club e di Giuseppe Commisso a Vanoli: "Gratitudine e stima"

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