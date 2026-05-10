Fiorentina matematicamente salva Vanoli | Salvezza dedicata a Commisso Fischi a fine partita? I tifosi hanno diritto di contestare perché meritano una Fiorentina diversa

Dopo la partita contro il Genoa, in cui la Fiorentina ha ottenuto matematicamente la salvezza, l’allenatore ha commentato la vittoria e la situazione della squadra. Ha dedicato il risultato al presidente e ha commentato i fischi dei tifosi alla fine dell’incontro, sottolineando che il pubblico ha il diritto di contestare perché desidera una squadra diversa. Queste sono le dichiarazioni rilasciate nel post partita.

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