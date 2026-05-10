Fiorentina matematicamente salva Vanoli | Salvezza dedicata a Commisso Fischi a fine partita? I tifosi hanno diritto di contestare perché meritano una Fiorentina diversa
Dopo la partita contro il Genoa, in cui la Fiorentina ha ottenuto matematicamente la salvezza, l’allenatore ha commentato la vittoria e la situazione della squadra. Ha dedicato il risultato al presidente e ha commentato i fischi dei tifosi alla fine dell’incontro, sottolineando che il pubblico ha il diritto di contestare perché desidera una squadra diversa. Queste sono le dichiarazioni rilasciate nel post partita.
Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Pisa, Hiljemark si lecca le ferite dopo la sconfitta con la Cremonese: «Difficile parlare dopo questa partita, giocare in 9 è stato complicato!» Cremonese, Giampaolo dopo il 3-0 al Pisa: «Ci siamo ancora, bisogna stare lì e lottare fino all’ultimo minuto.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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