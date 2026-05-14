Nel giorno del suo compleanno, Giuseppe Commisso, figlio di Rocco e attuale presidente della squadra, ha pubblicato un messaggio sui social media in cui ha scritto che la società aiuterà a costruire un futuro migliore per la Fiorentina. Non sono stati forniti dettagli specifici su piani o progetti, ma il messaggio si concentra sulla volontà di sostenere il club nel tempo a venire. La comunicazione è avvenuta attraverso un post pubblicato online.

Infine, il pensiero va al padre, Rocco Commisso: “Penso a mio padre, che continua a ispirarmi ogni giorno. Il suo amore, la sua forza, l’etica del lavoro, il coraggio e la fede rimangono con me in tutto ciò che faccio. Mi manca profondamente, ma porto avanti il suo esempio con orgoglio e responsabilità”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Giuseppe Commisso celebra il compleanno e scrive: “Aiuteremo la Fiorentina a costruire un futuro migliore”

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