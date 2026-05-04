DIRETTA Roma-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

Da firenzetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:43, la partita tra Roma e Fiorentina è iniziata con il direttore di gara Luca Zufferli, proveniente dalla sezione di Udine, che è stato affiancato dagli assistenti Rossi e Ceccon. La partita si sta svolgendo senza reti finora, e la cronaca in tempo reale è disponibile per seguire gli sviluppi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA20:43 La gara sarà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato da Rossi e Ceccon. IV Uomo Antonio Rapuano, al VAR c'è Di Paolo con Di Bello AVAR. Tutto pronto all'Olimpico, pochi istante e si comincia.20:40 La Roma di Gasperini risponde con il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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