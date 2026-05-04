DIRETTA Roma-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

Alle ore 20:43, la partita tra Roma e Fiorentina è iniziata con il direttore di gara Luca Zufferli, proveniente dalla sezione di Udine, che è stato affiancato dagli assistenti Rossi e Ceccon. La partita si sta svolgendo senza reti finora, e la cronaca in tempo reale è disponibile per seguire gli sviluppi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA20:43 La gara sarà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato da Rossi e Ceccon. IV Uomo Antonio Rapuano, al VAR c'è Di Paolo con Di Bello AVAR. Tutto pronto all'Olimpico, pochi istante e si comincia.20:40 La Roma di Gasperini risponde con il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Rakow-Fiorentina 1-2: gol e highlights | Conference League Notizie correlate Leggi anche: DIRETTA / Como-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday DIRETTA / Jagiellonia-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday20:59 Il match si giocherà con una temperatura molto rigida, ben al di sotto dello zero, e su un terreno di gioco in condizioni non ottimali a causa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Roma-Fiorentina oggi in TV e streaming, dove vedere la partita: le formazioni ufficiali. Roma-Fiorentina 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!0' - VIA! SI PARTE ALL'OLIMPICO! Roma e Fiorentina scendono in campo alle 20.45 per chiudere la 35esima giornata di Serie A. Una partita che all'Olimpico mette in palio punti importanti soprattutto ... firenzeviola.it Diretta Roma Fiorentina | Streaming video tv: classica all’Olimpico! (Serie A, oggi 4 maggio 2026)Diretta Roma Fiorentina streaming video tv, oggi 4 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultati live della partita di Serie A. ilsussidiario.net SERIE A | In campo Roma-Fiorentina - DIRETTA e FOTO #ANSA - facebook.com facebook #Roma- #Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com