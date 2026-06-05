fiorentina ecco il calendario 2026 27 le sfide le date le soste segui la diretta

È stato annunciato il calendario del campionato 2026-27 durante un evento a Parma. La Fiorentina conosce le date delle partite, le sfide da affrontare e le soste previste per la prossima stagione. Le partite sono state rese note nel corso del Festival della Serie A, che si è svolto il 5 giugno 2026. La stagione si apre con le prime sfide e si concluderà con le ultime, rispettando le date stabilite dal calendario ufficiale.

Firenze, 5 giugno 2026 – La Fiorentina conosce il suo percorso nel prossimo (imminente) campionato. Nell’evento a Parma, al Festival della Serie A, resi noti i calendari della stagione 2026-27. Vengono riepilogati i criteri di compilazione dei calendari. Confermata l'asimmetria. Cominciato il conto alla rovescia in attesa della prima giornata. Al Teatro Regio di Parma partono i video sui grandi protagonisti della scorsa stagione . 🔗 Leggi su Lanazione.it

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