Il club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Marco Rose come nuovo allenatore, con un contratto di tre anni che entrerà in vigore dalla prossima stagione. L’accordo è stato comunicato tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini economici o su eventuali clausole. La scelta del tecnico tedesco porta a una novità sulla panchina della squadra, che si prepara a una nuova fase.

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© Calcionews24.com - Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Bournemouth! Contratto triennale a partire dalla prossima stagione: la nota ufficiale

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