Vanoli Fiorentina scenario definito | il tecnico destinato a lasciare il ruolo di allenatore Sarà addio a fine stagione!

Secondo le ultime notizie, il tecnico della squadra sarà sostituito al termine di questa stagione. È ormai certo che ci sarà una separazione tra l’allenatore e il club dopo la fine del campionato. Questa decisione sembra essere definitiva, a meno di eventuali cambiamenti improvvisi. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla società e riportata da un noto esperto di mercato.

Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i bianconeri pronti ad andare fino in fondo. Presentata l’offerta al Liverpool per il portiere De Santis (ex arbitro) svela: «Io sono stato condannato ma fu un’inchiesta senza voglia di cercare la verità.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vanoli Fiorentina, scenario definito: il tecnico destinato a lasciare il ruolo di allenatore. Sarà addio a fine stagione! Notizie correlate Leggi anche: Sarri-Lazio, sarà addio: il tecnico pronto a salutare a fine stagione | CM Conte via dal Napoli a fine stagione? Rivelazione sul futuro dell’allenatore: si va verso questo scenario. Le novitàdi Redazione JuventusNews24Conte via dal Napoli a fine stagione? Le costanti indiscrezioni chiariscono il destino del mister delineando dei nuovi... Contenuti di approfondimento Vanoli tra salvezza e futuro: Parlano i fatti. Grosso: Io alla Fiorentina? Con Paratici...Il tecnico della Viola ha fatto il punto sulla gara interna con il Sassuolo terminata con un pareggio a reti inviolate. Così anche l'allenatore dei neroverdi ... tuttosport.com Fiorentina, Vanoli può salutare: spunta una clamorosa ipotesiSarri alla Fiorentina - Archiviato il pareggio per 1-1 in casa del Lecce, la Fiorentina guarda con fiducia al prossimo ... fantamaster.it