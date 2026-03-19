Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha commentato prima della partita contro il Rakow, sottolineando che Commisso ha lasciato un segno importante sulla squadra. Ferrari ha anche affermato che la Conference League rappresenta un’opportunità per liberarsi delle tensioni legate al campionato e concentrarsi sulla competizione europea. La squadra si prepara quindi ad affrontare questa nuova sfida.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, Ferrari prima del Rakow: «Commisso ha lasciato un segno enorme, la Conference l’occasione per slegarci dai pensieri del campionato»

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