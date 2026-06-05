fiorello ha riportato amadeus in rai

Fiorello ha fatto tornare Amadeus in Rai. La notizia è stata condivisa dall'artista, che ha sottolineato come l'amicizia possa prevalere su contratti, veti e rancori. Nessuna altra informazione sui dettagli delle trattative o sui motivi di questa scelta.

Alla fine l’amicizia si dimostra un sentimento più potente di tante cose: contratti, veti, raccomandazioni, rancori. Quella tra Fiorello e Amadeus sicuramente resiste a tutto: si conoscono da quando erano giovanissimi, insieme hanno fatto cinque Sanremo, si sono salutati professionalmente dopo che Amadeus ha lasciato la Rai per Discovery (avventura tutt’altro che trionfale) ma ieri si sono congiunti di nuovo. Dove? In Rai. Già. C’è stato - a tutti gli effetti - il ritorno di Amadeus in Rai, dai cancelli di Via Asiago a Roma, sede di Radio Rai 2 dove Fiorello e Biggio conducono La Pennicanza, ogni giorno dalle 13.45 alle 14.30. Il programma si conclude questa settimana e l’ospitata dell’amico di sempre può stimolare varie letture. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Fiorello e la fantastica imitazione di Andrea Pucci!

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