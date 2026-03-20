Fiorello chiama Amadeus in diretta e svela | Un vertice Rai gli ha detto ritorna presto lo licenzieranno
Durante una trasmissione in diretta, un comico ha chiamato il conduttore e ha riferito che un rappresentante della Rai gli ha detto di tornare presto, altrimenti potrebbe essere licenziato. La conversazione si è svolta davanti ai telespettatori e riguarda le comunicazioni ufficiali tra i due personaggi e un alto funzionario dell'emittente pubblica. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o commenti sui motivi di questa comunicazione.
Fiorello chiama Amadeus in diretta a La Pennicanza e rivela: "L'ho passato a un vertice Rai, gli hanno detto ritorna presto". Poi il saluto a Ciannamea e la battuta fulminante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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