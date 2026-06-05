Venerdì 5 giugno si è conclusa l’ultima puntata della stagione di La Pennicanza, condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio. Durante la puntata, sono stati salutati vari protagonisti, alcuni interpretati come personaggi fittizi. Al Bano è stato presente e ha rivolto un invito a non andarsene. La trasmissione ha terminato la sua programmazione stagionale con questa puntata finale.

Cala il sipario su La Pennicanza. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata di stagione venerdì 5 giugno, salutando tutti i protagonisti, veri o finti, della loro trasmissione. È persino intervenuto Al Bano, proprio quello di Cellino San Marco, con un videomessaggio per complimentarsi e chiedere allo showman di non andarsene. Sul destino de La Pennicanza, Fiorello ha già fatto chiarezza nelle scorse puntate, confermando che l’anno prossimo lui e Biggio torneranno, ma per il momento ancora non c’è una data sicura. Fiorello, La Pennicanza chiude: che malinconia. Dunque, gran finale per La Pennicanza. Durante la puntata Fiorello ha salutato il pubblico con il consueto mix di satira politica, imitazioni fulminanti e l’affetto dei grandi ospiti della trasmissione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Fiorello chiude La Pennicanza. Si scomoda anche Al Bano: “Non te ne andare”

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