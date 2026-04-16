Durante la puntata di giovedì 16 aprile di La Pennicanza si sono verificati problemi tecnici che hanno causato l'interruzione del collegamento con Fiorello e Biggio, sostituiti temporaneamente da Piero Angela. Nello stesso momento, è arrivata una telefonata inaspettata dalla madre di Fiorello, creando un momento imprevisto in diretta. La trasmissione ha continuato con le immagini di Angela mentre i tecnici cercavano di risolvere il guasto.

Problemi tecnici a La Pennicanza durante la puntata di giovedì 16 aprile. Fiorello e Biggio spariscono dal digitale terrestre sostituiti da Piero Angela. Si scatena il panico tra i fan che iniziano a gridare al “complotto” e intanto in diretta radiofonica arriva la telefonata “scomoda”. Fiorello, sparisce dal digitale: è panico. Fiorello e Biggio sono improvvisamente scomparsi dal canale 202, sostituiti da Piero Angela. Il disguido tecnico ha provocato del turbamento nei fan che seguono quotidianamente La Pennicanza. Increduli per quello che stava accadendo, hanno cercato informazioni sui social. Moltissimi i messaggi arrivati sul profilo Instagram di Fiorello.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, disguido tecnico: arriva la telefonata scomoda della mamma

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