Durante la puntata di venerdì 11 aprile de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno concluso la settimana portando sul palco una serie di battute e commenti. Tra gli argomenti affrontati, il conduttore ha espresso preoccupazioni riguardo a alcune attività considerate rischiose, citando esempi di personaggi noti e mezzi di trasporto. La discussione ha coinvolto anche riferimenti a figure pubbliche e strumenti di mobilità popolari.

Fiorello e Fabrizio Biggio chiudono la settimana de La Pennicanza conducendo la puntata di venerdì 11 aprile. Tante le notizie che provengono dal mondo dello spettacolo, a cominciare dall’esclusione dell’Italia al Festival di Cannes, esattamente come è successo per i Mondiali di calcio. Poi lo showman lancia un appello a Bruno Vespa dopo la sfuriata in tv e infine rivela cosa Trump ha risposto a George Clooney dopo il suo intervento a Cuneo. Fiorello, Italia esclusa da Cannes: arriva la chiamata surreale con Nanni Moretti. Tra gli argomenti di giornata il cinema e il Festival di Cannes. Lo showman che commenta l’assenza dell’Italia in concorso: “ Non ci siamo qualificati neanche qui! Hanno preso un film bosniaco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza scomoda George Clooney e a Vespa: “Queste cose sono pericolose”

Fiorello a La Pennicanza, faccia a faccia con Bruno VespaFiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di mercoledì 21 gennaio de La Pennicanza.

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Fiorello a La Pennicanza scomoda George Clooney e a Vespa: Queste cose sono pericoloseFiorello a La Pennicanza lancia un appello a Bruno Vespa dopo il momento di rabbia in tv e punge persino George Clooney. dilei.it

La Pennicanza, Fiorello e Biggio: dal Festival di Cannes alla telefonata con il Vaticano, il meglio della puntata di venerdì 11 aprile 2026Si chiude con l'appuntamento del venerdì un'altra settimana in compagnia de La Pennicanza, lo show radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio in diretta su Rai ... lifestyleblog.it