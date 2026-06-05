Fiocco rosa in casa Abate-De Pasquale | è nata Nina Jovita

È nata Nina Jovita, figlia di Carlo Abate e Gessica De Pasquale. La nascita è avvenuta recentemente, portando felicità nella famiglia. La coppia ha comunicato l’evento con entusiasmo. La bambina è in buona salute. Non sono stati forniti dettagli sulla data esatta o sul peso alla nascita. La notizia è stata diffusa attraverso i social della famiglia.

Grande gioia per Carlo Abate e Gessica De Pasquale, che hanno accolto con emozione la nascita della loro bambina, Nina Jovita. L'arrivo della piccola rappresenta un momento di immensa felicità per i neo genitori e per tutta la famiglia, che festeggia con affetto questo lieto evento. A Carlo e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uomini e donne, secondo fiocco rosa in casa Zelletta: è nata BeatriceÈ nata Beatrice, secondogenita dell’ex corteggiatrice e attuale compagna di Andrea Zelletta.

Leggi anche: Fiocco rosa allo zoo di Lignano: è nata Fosca