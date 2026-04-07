Fiocco rosa allo zoo di Lignano | è nata Fosca

Al Parco zoo Punta Verde di Lignano è nata una cucciola di cammello. La piccola, chiamata Fosca, è venuta al mondo nei giorni scorsi e ha già attirato l’attenzione di visitatori e operatori. La nascita è avvenuta nello zoo, che ha annunciato l’arrivo della nuova arrivata con un fiocco rosa. La giovane creatura ha suscitato entusiasmo tra chi frequenta il parco.

Il Parco zoo Punta Verde riapre con una nuova nascita: la piccola cammella Fosca è già tra le attrazioni più amate dai visitatori. Intanto la struttura continua a sostenere progetti internazionali contro il bracconaggio Si chiama Fosca ed è già la protagonista della primavera al Parco zoo Punta Verde di Lignano. Nei giorni scorsi è nata una cucciola di cammello, subito accolta con entusiasmo da visitatori e operatori. La piccola è già visibile insieme alla mamma e sta attirando l’attenzione di grandi e bambini, diventando una delle principali curiosità per chi sceglie una giornata immersa nella natura. La nascita arriva a pochi giorni dalla riapertura del parco, avvenuta lo scorso primo aprile dopo la pausa invernale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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