Uomini e donne secondo fiocco rosa in casa Zelletta | è nata Beatrice
È nata Beatrice, secondogenita dell’ex corteggiatrice e attuale compagna di Andrea Zelletta. La coppia ha annunciato la nascita attraverso i propri canali social, condividendo la notizia con amici e follower. La nascita si è verificata in una data recente e la famiglia ha pubblicato alcune fotografie per celebrare l’evento. Natalia Paragoni e Zelletta sono genitori anche di un altro bambino.
L'ex corteggiatrice Natalia Paragoni, scelta di Andrea Zelletta è diventata mamma per la seconda volta. La piccola di casa si chiama Beatrice ed è nata il 5 maggio scorso. A darne notizia sono stati i genitori via social, documentando l'arrivo della secondogenita e l'incontro con la figlia.🔗 Leggi su Today.it
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