Finita la festa rubato l’incasso della serata Via alla raccolta fondi per il prossimo anno

Dopo la festa, i responsabili si sono accorti che l’incasso della serata era stato trafugato. La somma, ancora da quantificare, è scomparsa durante le ore successive all’evento. Le autorità sono state avvisate e hanno avviato le indagini. Nel frattempo, si è deciso di avviare una raccolta fondi per coprire le eventuali perdite e finanziare le prossime attività.

Rubano l’incasso della serata: parte la raccolta fondi. Non doveva finire sicuramente in questo modo, l’ultimo giorno della festa del Drago, che non é direttamente organizzata dall’associazione Davide il Drago, ma da volontari interni ed esterni all’associazione che da anni organizzano una festa tra maggio e giugno, apprezzata e partecipata, con diversi stand, incontri sportivi, cibo e musica con lo scopo di raccogliere fondi da destinare ad associazioni coinvolte nella festa. In particolare quest’anno i destinatari dei fondi erano l’associazione Davide il Drago, Nidia e Peppino Impastato. Durante la notte tra il primo e il 2 giugno, i volontari stavano smontando gli stand, il palco e altro ancora utilizzato per la festa, timorosi delle previsioni meteo del giorno successivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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