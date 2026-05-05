Un pulmino appartenente a un’associazione è stato rubato circa dieci giorni fa. La scomparsa del veicolo ha portato alla creazione di una raccolta fondi su una piattaforma dedicata, con l’obiettivo di recuperare il mezzo e sostenere l’associazione colpita. La campagna online porta il nome “Non riusciranno a fermarci” e mira a coinvolgere il pubblico per far fronte alla perdita.

Pulmino sparito nel nulla una decina di giorni, partita una raccolta fondi su una piattaforma specializzata ( gofundme.com ) per ridare un mezzo di trasporto all’ Associazione Tma Prendimi per mano, a supporto delle attività di ragazzi e ragazze con disturbi del neurosviluppo, tra i 7 e 15 anni. "Ci hanno rubato un pulmino – scrivono i responsabili dell’associazione –, ma non riusciranno a fermarci. No, non è solo un mezzo. È molto di più. Era quello che permetteva a tanti bambini e ragazzi autistici di muoversi, uscire, partecipare, vivere. Era quello che trasformava un ‘non possiamo’ in un ’andiamo’. Adesso quel mezzo non c’è più. E con lui rischiano di fermarsi anche tante possibilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pulmino rubato all’associazione. Scatta la raccolta fondi online: "Non riusciranno a fermarci"

Notizie correlate

Leggi anche: Raccolta fondi per ricomperare il pulmino rubato ai ragazzi disabili

Caritas, nuovo pulmino grazie a una raccolta fondiE’ stata una grande festa l’inaugurazione del nuovo pulmino acquistato dalla Caritas Meldolese.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pulmino rubato all’associazione. Scatta la raccolta fondi online: Non riusciranno a fermarci; Raccolta fondi per ricomperare il pulmino rubato ai ragazzi disabili; Assisi, rubato il pulmino per i ragazzi autistici: raccolta fondi per ricomprarlo -; Rubato il pulmino dei ragazzi: Siamo molto amareggiati. Problemi per tutte le attività.

Pulmino rubato all’associazione. Scatta la raccolta fondi online: Non riusciranno a fermarciAssisi, Tma Prendimi per mano ha avviato un’operazione-solidarietà su gofundme.com per poter ricomprare il mezzo che permette di accompagnare i ragazzi alle attività. lanazione.it

Ad Assisi rubato il pulmino per i bambini con disabilità. L'associazione Tma lancia la raccolta fondi per ricomprarloL'appello dell'associazione Prendimi per mano: Permetteva a tanti bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo di muoversi, uscire, partecipare, vivere ... corrieredellumbria.it

Rubato il pulmino dei ragazzi autistici, raccolta fondi per ricomprarlo http://ow.ly/z2X8106y2nh #tuttoggi #Assisi #Cronaca #autismo #evidenza #pulmino #raccoltafondi #rubato #scoop - facebook.com facebook

Altare, furgone rubato in panne sull’A6: la Polizia recupera refurtiva per 300mila euro x.com