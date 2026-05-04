Raccolta fondi per ricomperare il pulmino rubato ai ragazzi disabili

Un pulmino destinato a ragazzi disabili è stato rubato, lasciando senza il mezzo che consentiva loro di uscire, partecipare e vivere esperienze quotidiane. La perdita è stata comunicata da un rappresentante del gruppo, che ha sottolineato come il veicolo fosse fondamentale per le attività di bambini e ragazzi con autismo. Attualmente si sta organizzando una raccolta fondi per ricomprare il veicolo e ripristinare le possibilità di movimento per i giovani coinvolti.

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