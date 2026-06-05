Durante le celebrazioni di fine anno scolastico in piazza S. Francesco, sono stati segnalati gavettoni che sono usciti dal controllo, coinvolgendo passanti e residenti presenti nella zona. Gli eventi, che si sono svolti all'aperto, sono degenerati in modo inatteso, con alcuni cittadini colpiti accidentalmente dall'acqua. La situazione è rimasta sotto osservazione, senza segnalazioni di infortuni gravi o interventi delle forze dell'ordine. Le autorità stanno valutando eventuali misure per gestire meglio manifestazioni future.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono sfuggiti di mano dal controllo i festeggiamenti per la chiusura dell’anno scolastico davanti ad alcune scuole cittadine. In particolare, in piazza San Francesco – davanti al Liceo Tasso – il tradizionale saluto tra studenti è rapidamente degenerato: farina, acqua e uova sono stati lanciati senza alcun criterio, finendo per coinvolgere passanti, residenti e commercianti della zona. La situazione, inizialmente vissuta come una goliardata di fine anno, ha assunto in pochi minuti i contorni di un vero problema di ordine pubblico. La piazza si è trasformata in un’area caotica, con gruppi di ragazzi che continuavano a lanciarsi di tutto, ignorando la presenza di famiglie, turisti e veicoli in transito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fine anno scolastico, gavettoni fuori controllo in piazza S. Francesco: coinvolti passanti e residenti

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