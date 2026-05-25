PEI PDP e PAI | documenti utili per la fine dell’anno scolastico | dai verbali ai modelli alle checklist di controllo
Sono disponibili documenti utili per la chiusura dell’anno scolastico, tra cui PEI, PDP e PAI. Questi materiali includono verbali, modelli e checklist di controllo, e sono scaricabili dagli abbonati a una rivista dedicata alla gestione scolastica. Le istruzioni per l’accesso sono indicate nella stessa rivista sfogliabile, a pagina 2. I documenti sono predisposti per facilitare la conclusione delle attività scolastiche e la valutazione degli studenti.
Documenti pronti all’uso per chiudere l’anno scolastico. Scaricabili per gli abbonati a “Gestire la scuola” attraverso la rivista sfogliabile, vedi istruzioni all’interno della rivista sfogliabile a pagina 2. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione Corso di dizione per docenti, edizione estiva. Iscriviti, posti limitati La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate La tutela della privacy, responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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