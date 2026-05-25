PEI PDP e PAI | documenti utili per la fine dell’anno scolastico | dai verbali ai modelli alle checklist di controllo

Notizia in breve

Sono disponibili documenti utili per la chiusura dell’anno scolastico, tra cui PEI, PDP e PAI. Questi materiali includono verbali, modelli e checklist di controllo, e sono scaricabili dagli abbonati a una rivista dedicata alla gestione scolastica. Le istruzioni per l’accesso sono indicate nella stessa rivista sfogliabile, a pagina 2. I documenti sono predisposti per facilitare la conclusione delle attività scolastiche e la valutazione degli studenti.