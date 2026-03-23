Non è la prima volta che l’attore Shia LaBeouf finisce al centro della cronaca per fatti ed episodi allarmanti: da anni è nota la sua battaglia contro i disturbi mentali e frequenti sono state le denunce e gli arresti che lo hanno coinvolto. In questi giorni, mentre si trova a Roma in occasione del battesimo cristiano, viaggio per il quale aveva tra l’altro dovuto chiedere un permesso speciale dal tribunale americano (a seguito di recenti arresti per aggressione), è finito di nuovo nel mirino per alcuni episodi preoccupanti: prima è stato visto aggirarsi in mutande per la hall del suo albergo, tra lo sgomento degli altri ospiti, poi inveire all’improvviso contro una ragazza seduta al tavolo di fianco al suo, nel dehor di un ristorante infinte aggredire verbalmente altri passanti, in evidente stato confusionale, probabilente ubriaco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shia LaBeouf fuori controllo a Roma: urla contro i passanti e vaga ubriaco

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Tutto quello che riguarda Shia LaBeouf

Temi più discussi: Shia LaBeouf fuori controllo a Roma: preoccupazione per l'attore; Shia LaBeouf fuori controllo a Roma: insulti in un bar; Addio cinghia a bagno d'olio: Peugeot rivoluziona la gamma con il nuovo motore turbo 100 a catena; Shia LaBeouf fuori controllo a Roma: urla contro una donna fuori da un ristorante.

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