Finanza in sede dell' Unione | il video dell' arrivo delle fiamme gialle

Notizia in breve

Quattro finanzieri in borghese sono arrivati questa mattina poco dopo le 10 nella sede della società calcistica di Trieste, a bordo di un’auto di servizio. La presenza delle forze dell’ordine è stata documentata da un video che mostra il loro arrivo. Non sono state fornite informazioni su eventuali verifiche o indagini in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.