Finanza in sede dell' Unione | il video dell' arrivo delle fiamme gialle
Quattro finanzieri in borghese sono arrivati questa mattina poco dopo le 10 nella sede della società calcistica di Trieste, a bordo di un’auto di servizio. La presenza delle forze dell’ordine è stata documentata da un video che mostra il loro arrivo. Non sono state fornite informazioni su eventuali verifiche o indagini in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.
Quattro finanzieri in borghese, a bordo di una autovettura di servizio, si sono presentati nella sede della Triestina calcio questa mattina poco dopo le 10.40. Ecco il video dell'arrivo.Cosa sta succedendo in casa Unione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie e thread social correlati
Salone Internazionale del Libro, le Fiamme Gialle presentano il libro “Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925 – 2025”Durante la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà venerdì 15 maggio alle 17, le Fiamme Gialle presenteranno...
"Tennis&Finanza", Alberto Zaffignani presenta il suo libro al Circolo dell’UnioneMercoledì 15 aprile alle 18, il Circolo dell’Unione ospiterà la presentazione del libro \
Temi più discussi: AICS - Esperto/a di settore finanza per lo sviluppo - Uganda; Brambilla (Noi Moderati) indagata a Milano per false fatturazioni. Lei si difende; False fatture per 1,5 milioni per il programma tv sugli animali, indagata Michela Vittoria Brambilla; Concorso Allievi Marescialli Guardia di Finanza riservato ai bilinguisti 2026 da 17 posti: Come prepararsi.
La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata per false fatturazioni per la produzione del suo programma televisivo 'Dalla parte degli animali'. Sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza a Milano, Torino e Roma nella sede dell'Enci, x.com
La deputata lecchese Michela Vittoria Brambilla è indagata dalla Procura di Milano: al centro dell'inchiesta un presunto giro di fatture false da 1,5 milioni di euro legato al suo programma Dalla parte degli animali. La Guardia di Finanza ha perquisito la sede facebook
Triestina, la Guardia di Finanza in sede: l'accusa è di riciclaggio. Diversi gli indagati(ANSA) – TRIESTE, 04 FEB – La Guardia di Finanza di Trieste, da stamane, ha in corso una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano presso la storica sede cittadina ... tuttomercatoweb.com
Perquisizioni della Finanza nella sede del Garante della Privacy: indagati il presidente e gli altri membri dell'autorità per peculato e corruzioneRoma, 15 gennaio 2026 - Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un’inchiesta della Procura di Roma che vede ... quotidiano.net