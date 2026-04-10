Tennis&Finanza Alberto Zaffignani presenta il suo libro al Circolo dell’Unione
Mercoledì 15 aprile alle 18, il Circolo dell’Unione ospiterà la presentazione del libro
Mercoledi 15 aprile alle ore 18 il Circolo dell'Unione avrà il piacere di ospitare Alberto Zaffignani, autore di un libro per chi ama il tennis, per chi vive di finanza o semplicemente per chi vuole migliorare le proprie performance, "Tennis&Finanza – Vincere in campo e sui mercati", in dialogo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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