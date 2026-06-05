Finanza cambio al vertice | Francesco Piagnolente sostituisce Massimiliano Massani
Venerdì 5, presso la caserma della Tenenza di Comacchio, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del Reparto di finanza. Il tenente Massimiliano Massani ha passato le consegne al luogotenente Francesco Piagnolente, che assume il nuovo incarico. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali e dei militari del reparto. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sull’evento.
Nella giornata di venerdì 5, presso la caserma della Tenenza di Comacchio, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando del Reparto tra il tenente Massimiliano Massani ed il luogotenente Cariche Speciali Francesco Piagnolente.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’Ufficiale, a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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