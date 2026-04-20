Cambio al vertice dei volontariato della Protezione Civile provinciale | Fontana al posto di Speziale

Domenica mattina si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche del Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile di Sondrio, presso il Centro Polifunzionale di Emergenza. Il nuovo vertice vede la nomina di un nuovo presidente, che sostituisce l’attuale, in carica per un mandato di tre anni. La riunione ha segnato il passaggio di consegne tra i rappresentanti uscenti e quelli entranti.

Cambio al vertice del Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile di Sondrio, dove domenica mattina, al Centro Polifunzionale di Emergenza, si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche che guideranno l’organismo per i prossimi tre anni. Al termine delle operazioni.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Volontariato, bando della Regione Campania per assegnare 43 mezzi speciali di protezione civile Leggi anche: Vigili del Fuoco, cambio al vertice sindacale: Occulto nuovo Coordinatore provinciale Fp Cgil Foggia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Concerto di Cesare Cremonini a Gorizia: vertice in Prefettura; CSIRT-Umbria, il modello regionale di cybersicurezza pubblica; Esercitazione di Protezione Civile a Siracusa, Imbrò: Così rafforziamo rete di solidarietà; Volontario a Colfiorito prima di diventare capo della Protezione civile. Protezione civile, vertice dopo i fatti di Preone: si apre il confronto sulle nuove tuteleProtezione civile, confronto a Trieste dopo i fatti di Preone: focus su tutele e disegno di legge al Senato. nordest24.it Quartu: ambiti territoriali e protezione civile, vertice con diversi ComuniL’aula consiliare del comune di Quartu ha ospitato un incontro dedicato alla condivisione della governance dell’Ambito Territoriale di Protezione Civile (ATPC) denominato Area Cagliari Est, di cui ... unionesarda.it Lunedì #20aprile #allertaGIALLA per rischio temporali in Molise. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com Come anticipato nei giorni scorsi, venerdì 17/4 abbiamo partecipato alla serata organizzata dalla Protezione Civile di Marostica nel corso della quale si è parlato, tra gli altri, dell’intervento effettuato anche dai loro volontari in via Andrea Costa a seguito dell’all - facebook.com facebook