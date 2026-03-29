Nella giornata di oggi si è verificato un cambio alla guida dell'Associazione nazionale magistrati, con l'uscita di scena di Cesare Parodi, il giurista torinese che negli ultimi mesi aveva espresso critiche pubbliche al governo. La nomina del successore, noto come Tango, segna un nuovo capitolo all’interno dell’organizzazione. La decisione si inserisce nel normale svolgimento delle procedure associative.

Cambio di stagione non solo tra i politici, ma anche all'interno dell'Anm. A dimettersi, stavolta, è Cesare Parodi, il giurista torinese che, negli ultimi mesi, abbiamo sentito e letto per i ripetuti attacchi al governo. Anche il suo ultimo giorno da presidente, d'altronde, è stato all'insegna delle invettive contro Palazzo Chigi. Riferendosi alla consultazione referendaria, senza giri di parole, dice: «Abbiamo riacceso la luce, ma non abbiamo ripulito la stanza». Cita addirittura l'indimenticabile Re Artù per evidenziare «l'unità di chi ha vinto». Esorta i colleghi a non dimenticare un momento che, a suo dire, resterà nella storia, proprio come Merlino e i mitici cavalieri: «Ricordatevi di dirvi sempre, io c'ero quella notte». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cambio al vertice dell'Anm: Tango succede a Parodi

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