I biglietti per la partita decisiva sono stati esauriti in 11 minuti. I tifosi dell’Ascoli stanno sostenendo con entusiasmo la squadra, che ora ha solo 90 minuti per ottenere la promozione in Serie B. La squadra di Tomei si trova a un passo dalla conquista, con l’obiettivo di tornare nella categoria superiore dopo un periodo di attesa. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo prima del ritorno in B.

Ascoli avanti tutta. Ora manca l’ultimo passo. Soltanto 90’ dividono il Picchio di Tomei dalla gloria del ritorno in B. Domenica al Del Duca (fischio d’inizio alle 18) si deciderà tutto, sperando che possano bastare i minuti regolamentari per mettere sotto l’Union Brescia e far esplodere un’intera città. Altrimenti sarà necessario soffrire anche durante i supplementari e gli eventuali rigori. Nel farlo però i beniamini di casa saranno sia coccolati che spinti con tutta la forza di uno stadio ruggente come non mai e pronto a dare tutto, oltre ogni limite, con il cuore. E chi non è potuto aggiudicarsi il biglietto lo farà a distanza. La piazza è pronta ad esplodere e nel pomeriggio di ieri sono bastati soltanto 11’ per far registrare il sold out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Finale sold out in appena 11 minuti. I tifosi vogliono spingere l’Ascoli

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I Brought Modern Glass to Ancient Times… and Shocked an Empire

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