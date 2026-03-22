Ascoli ospita Demarcazioni, il Festival della Geopolitica, il primo evento in Italia dedicato alle relazioni internazionali. La manifestazione, che si svolge nella sua seconda giornata, ha registrato un grande afflusso di pubblico con incontri tutti sold out. La città si conferma così come punto di riferimento per il dibattito sulle questioni geopolitiche.

Entra nel vivo Demarcazioni – Festival della Geopolitica, il primo evento in Italia interamente dedicato alle relazioni internazionali, che nella sua seconda giornata ha confermato un interesse straordinario da parte del pubblico. Sale piene, appuntamenti sold out e un flusso continuo di visitatori hanno trasformato Ascoli in un laboratorio diffuso di analisi e confronto sui grandi temi globali. La geopolitica è entrata nel cuore della città, animando luoghi simbolo come la Pinacoteca Civica, il Teatro dei Filarmonici, la Libreria Rinascita e la Bottega del Terzo Settore. Spazi diversi, ma uniti da un’unica direzione: offrire strumenti per comprendere un mondo in rapido mutamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Demarcazioni. Ascoli è la ’capitale’ delle geopolitica: gli incontri sold out

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