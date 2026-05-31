Il Monza Club Alta Brianza ha percorso oltre ventimila chilometri durante l’anno, con viaggi che hanno incluso tappe a Catanzaro, Castellammare di Stabia, Palermo e Avellino. I tifosi hanno effettuato molte trasferte per sostenere la squadra, spostandosi in diverse città italiane più volte.

Quest’anno, col suo gruppo, il Monza Club Alta Brianza, ha percorso oltre ventimila chilometri. "Catanzaro due volte, Castellammare di Stabia sempre due volte, Palermo, Avellino, etc etc..". Per fortuna, "l’anno prossimo sarà più facile, avremo tante trasferte a portata di mano, Milano, Bergamo, Como. Genova e Torino. Insomma, faremo meno fatica". Scherza (ma non troppo" Silvano Silva, portavoce del Monza Club Alta Brianza, reduce da una finalissima contro il Catanzaro "al cardiopalma, non avrei mai pensato di soffrire così tanto. Ma ce l’abbiamo fatta". Col suo Monza Club, confluiscono almeno trecento persone, parecchie anche da fuori... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I tifosi si fregano le mani: "Molti non ci credevano. Ventimila chilometri per spingere i nostri eroi"

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