Finale playoff la Dole Rimini pronta a partire per Verona | ultimo ostacolo verso il sogno Serie A

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Dole Rimini partirà nelle prossime ore per Verona, pronta a affrontare l'ultimo ostacolo della finale playoff di Serie A2 Old Wild West. La partita si giocherà domani e deciderà l'accesso alla Serie A. La squadra si prepara con l’obiettivo di vincere e ottenere la promozione. La finale rappresenta l’atto conclusivo della stagione per entrambe le squadre coinvolte.

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Atto finale della stagione. Ancora poche ore e inizierà la finale dei playoff di Serie A2 Old Wild West. Chi vincerà tra Dole Rimini e Tezenis Verona staccherà il pass per la promozione in Serie A1. Dopo la vittoria del campionato da parte della Givova Scafati, cresce l’attesa e la curiosità per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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