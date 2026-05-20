Dole da leggenda Rimini impazzisce per il basket | sbancata Pesaro ora sogna la finale playoff
A Rimini, il tifo per il basket si fa sentire forte e chiaro, anche a tarda sera. Dopo la vittoria in trasferta contro Pesaro, i supporter si sono radunati davanti al Palasport Flaminio in centinaia, nonostante fosse quasi mezzanotte di un giorno lavorativo. Tra caroselli, cori e fumogeni, i tifosi hanno dimostrato entusiasmo e passione, aspettando con trepidazione eventuali sviluppi sulla possibilità di arrivare alla finale playoff. La scena si è ripetuta nel centro della città, dove l’atmosfera si è accesa.
Erano in centinaia ad attendere i loro beniamini. E poco importava se fosse quasi mezzanotte di un martedì sera lavorativo: i tifosi si sono riversati in strada, davanti al Palasport Flaminio, tra caroselli, cori e fumogeni. C’è una Rimini sportiva che, in queste ore, sembra letteralmente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dole Rimini - VL Pesaro 93-75, dopo gara con coach Sandro DellAgnello
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