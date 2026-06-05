Il ministro dello sport ha richiesto ufficialmente un parere all’Anac e al Collegio di Garanzia del Coni riguardo alla possibile ineleggibilità di un candidato alla presidenza della federazione calcistica. La richiesta è stata inviata con due settimane di ritardo rispetto alla scadenza prevista. La questione riguarda la compatibilità del candidato con i requisiti richiesti per ricoprire la carica. Nessuna decisione è stata ancora comunicata ufficialmente.

Il ministro Andrea Abodi chiede ufficialmente un parere all’ Anac e al Collegio di Garanzia del Coni sull’eleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FederCalcio. Ma lo fa con due settimane di ritardo, e a questo punto il via libera o la bocciatura, da cui dipende il futuro del pallone italiano, arriverà proprio a ridosso del voto. La questione ormai è nota. Su Malagò, grande favorito alla successione di Gravina perché appoggiato da Serie A, B, Calciatori e Allenatori, pende la spada di Damocle del cosiddetto “pantouflage”: potrebbe non essere eleggibile in quanto, da presidente del Coni (carica ricoperta fino a giugno 2025), ha esercitato poteri di vigilanza sulle Federazioni sportive, come la Figc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Figc, Malagò è ineleggibile? Il ministro Abodi chiede un parere a Coni e Anac, ma con due settimane di ritardo

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