Presidenza Figc Malagò ineleggibile dimesso meno di 1 anno fa dal Coni ma elezioni a 3 giorni dal ‘raffreddamento temporale’
L'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, potrebbe non essere eleggibile per la presidenza della FIGC. La questione riguarda il fatto che si è dimesso dal suo incarico meno di un anno fa. Le elezioni sono previste tra tre giorni, nonostante questa possibile incompatibilità. La questione si sta facendo strada tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali decisioni ufficiali.
L’ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, potrebbe essere ineleggibile. L’ipotesi nasce in base all'istituto del cooling off period o pantouflage, la norma del cosiddetto “raffreddamento temporale” di chi è stato presidente di un ente vigilante e dunque non potrebbe immediatamente diventare respons.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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(Ansa) Presidenza #figc, #malagò potrebbe essere ineleggibile. Tra i suoi avversari circola questa ipotesi per via della norma sul cosiddetto "raffreddamento temporale" di chi è stato presidente di un ente vigilante (#coni) e dunque non potrebbe immediatame - facebook.com facebook
Corsa per la presidenza FIGC, spunta il nodo ineleggibilità per Malagò x.com