Presidenza Figc Malagò ineleggibile dimesso meno di 1 anno fa dal Coni ma elezioni a 3 giorni dal ‘raffreddamento temporale’

L'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, potrebbe non essere eleggibile per la presidenza della FIGC. La questione riguarda il fatto che si è dimesso dal suo incarico meno di un anno fa. Le elezioni sono previste tra tre giorni, nonostante questa possibile incompatibilità. La questione si sta facendo strada tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali decisioni ufficiali.