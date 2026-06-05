‘Fiera bis’ la difesa di Parisini | Appello tardivo basta gogna

Notizia in breve

Dopo quasi sette anni di esposizione mediatica e accuse, Filippo Parisini ha presentato un appello, definendolo tardivo. La sua difesa ha chiesto di interrompere la gogna pubblica, sottolineando che le accuse sono rimaste senza risposte concrete nel tempo. La vicenda ha catturato l’attenzione dei media, mantenendo il protagonista sotto i riflettori per molti anni.