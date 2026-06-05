‘Fiera bis’ la difesa di Parisini | Appello tardivo basta gogna
Dopo quasi sette anni di esposizione mediatica e accuse, Filippo Parisini ha presentato un appello, definendolo tardivo. La sua difesa ha chiesto di interrompere la gogna pubblica, sottolineando che le accuse sono rimaste senza risposte concrete nel tempo. La vicenda ha catturato l’attenzione dei media, mantenendo il protagonista sotto i riflettori per molti anni.
Dopo quasi sette anni di gogna mediatica per Filippo Parisini sembra che l’incubo kafkiano che continua a subire non abbia mai fine. Un incubo che troppo spesso risuona anche attraverso le foto associate alla vicenda, che richiamano un’indagine, che ben due giudici hanno sepolto sotto due ineccepibili proscioglimenti. L’avvocato Claudio Maruzzi, difensore dell’ex presidente della Fiera Filippo Parisini (foto), interviene all’indomani della notizia dell’impugnazione da parte della procura della sentenza di proscioglimento del processo ‘Fiera bis’, quello sui presunti illeciti nell’appalto per i lavori post sisma tra i padiglioni. Il pubblico... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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