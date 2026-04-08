La Procura generale ha presentato una richiesta di appello bis riguardo al caso di omicidio di Giulia Tramontano. La richiesta mira a confermare la presenza di premeditazione nel crimine, sostenendo che l’omicidio si sia trattato di un agguato organizzato. La decisione segue le indagini e le valutazioni sul procedimento giudiziario già avviato, con l’obiettivo di approfondire gli aspetti legati alla premeditazione dell’atto.

Omicidio Tramontano: nuova richiesta di processo per confermare l’agguato premeditato. “Quello di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e premeditato”. È quanto sostiene la Procura generale di Cassazione, che ha richiesto un processo di appello bis per riconoscere la premeditazione, caduta in appello, nei confronti di Alessandro Impagnatiello, l’ex barman condannato all’ergastolo per aver ucciso la fidanzata incinta di sette mesi. Il delitto avvenne il 27 maggio 2023: Impagnatiello colpì la fidanzata con 37 coltellate, facendo ritrovare il corpo solo dopo quattro giorni. Nei primi due gradi di giudizio, l’imputato era stato condannato all’ergastolo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Omicidio di Giulia Tramontano: la Procura generale chiede appello bis per premeditazione

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo è la premeditazioneMilano, 13 febbraio 2026 - Ha assassinato Giulia Tramontano e ad aprile Alessandro Impagnatiello sarà in Cassazione dove si riproporrà la questione...

Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo della premeditazioneMilano, 8 aprile 2026 – È stato fissato per oggi, mercoledì 8 aprile, il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato...

Temi più discussi: A parti inverse, quando la violenza cambia prospettiva; Dall’arsenico alla ricina, quei crimini tra i veleni; Mamma e figlia avvelenate a Natale: quindi fu omicidio? Cosa è e come agisce la ricina (che hanno ingerito).

L'omicidio di Giulia Tramontano, oggi in Cassazione udienza su premeditazioneIl procedimento a carico di Alessandro Impagnatiello, già condannato alla pena dell’ergastolo per l’omicidio della compagna ... rainews.it

Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo della premeditazioneDopo la condanna all’ergastolo dell’Appello, l’ex barman è davanti ai giudici della Suprema Corte. Secondo l’accusa il giovane aveva pianificato il delitto per almeno 6 mesi, somministrando alla compa ... ilgiorno.it

Alessandro Impagnatiello arriva in Cassazione. Il caso dell'omicidio di Giulia Tramontano arriva davanti ai giudici supremi e potrebbe chiudersi oggi con un verdetto destinato a segnare definitivamente il percorso giudiziario. - facebook.com facebook