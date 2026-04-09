Appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano contestata la premeditazione

È stato presentato un secondo appello nel procedimento relativo al femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate mentre era al settimo mese di gravidanza. L’uomo accusato dell’omicidio ha avuto contestata la premeditazione durante il processo. Il procedimento giudiziario prosegue con questa nuova fase, che coinvolge la revisione delle accuse e delle prove presentate in primo grado.

Appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, l’uomo che uccise con 37 coltellate la fidanzata al settimo mese di gravidanza il 27 maggio 2023. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, contestata la premeditazione Omicidio di Giulia Tramontano: la Procura generale chiede appello bis per premeditazioneOmicidio Tramontano: nuova richiesta di processo per confermare l’agguato premeditato “Quello di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e... Alessandro Impagnatiello, Cassazione dispone appello bis su premeditazione femminicidio TramontanoAppello bis per Alessandro Impagnatiello, condannato per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi del loro figlio Thiago, a... Appello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, contestata la premeditazione Temi più discussi: Femminicidio di Giulia Tramontano, la Cassazione ordina un nuovo processo d'Appello per Impagnatiello; Appello bis per Impagnatiello, la Cassazione: 'Riconoscere la premeditazione'; Femminicidio Giulia Tramontano, Cassazione: appello bis per Impagnatiello; Caso Tramontano, la Cassazione dispone l'Appello bis per la premeditazione per Impagnatiello. «Impagnatiello uccise Giulia per punirla, il delitto fu premeditato»: il processo di appello bis«Ho costruito un castello di bugie in cui io stesso sono annegato». Era il 27 maggio 2024 e Alessandro Impagnatiello, rispondendo in aula alle domande del ... ilgazzettino.it Impagnatiello, disposto l’appello bis: «Il delitto di Giulia Tramontano fu premeditato»«Ho costruito un castello di bugie in cui io stesso sono annegato». Era il 27 maggio 2024 e Alessandro Impagnatiello, rispondendo in aula alle domande del pm, tentava di dare ... ilmattino.it CRONACA ITALIA - Giulia Tramontano, appello bis per Impagnatiello. La Cassazione: "Riconoscere la premeditazione". - facebook.com facebook Giulia Tramontano, a "Ignoto X" perché fu esclusa la premeditazione per Impagnatiello x.com