Sandro Castro, nipote dell'ex leader cubano e con circa 150.000 follower su Instagram, ha rilasciato un'intervista alla Cnn in cui ha espresso il desiderio che il capitalismo venga adottato sull'isola. Nel suo intervento, ha affermato che molte persone sull'isola sono favorevoli a questa trasformazione economica. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni sul modello economico cubano.

Sandro Castro, influencer da 150.000 follower su Instagram, ha parlato alla Cnn auspicando che l'isola apra il suo modello economico per superare la catastrofica situazione che sta vivendo negli ultimi mesi “Il capitalismo non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non produce i beni necessari. In breve, non ci piace e stiamo cominciando a disprezzarlo.Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo estremamente perplessi“. Così parlava il celebre economista britannicoJohn Maynard Keynesche, lungi dall’essere un comunista, criticava il capitalismo rilevandone tuttavia l’ineluttabilità. E sembra che a... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cuba, il nipote influencer di Fidel Castro invoca il capitalismo: “Qua tutti lo vogliono”

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Tutto quello che riguarda su Fidel Castro

Temi più discussi: Sandro Castro arriva al New York Times: Il nipote di Fidel che satirizza il regime dal privilegio; Sandro Castro dice che suo nonno Fidel aveva principi; Sandro Castro insegna a CNN che vive in un appartamento senza vernice e con il frigorifero quasi vuoto: Anche per un Castro è difficile; ¿Pulla contro Silvio Rodríguez? Sandro Castro dice che a Cuba c'è un dinosauro con un AK47 che canta.

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A dare una mano a caricare di pannelli solari la Granma 2.0 – dal nome dalla nave con cui Fidel Castro e Che Guevara arrivarono a Cuba nel 1956 – «si sono presentati anche alcuni militari della Marina messicana – racconta a L’Espresso José Nivoi – Militar facebook

«Stavo realizzando una serie di interviste con i presidenti dell’America Latina. Attendevo a Cuba da dieci giorni la possibilità di incontrare Fidel Castro. Avevo già pronte ben ottanta domande avevo preparato insieme all’amico Saverio Tutino, grande intellettu x.com