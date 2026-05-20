Gli Usa vogliono la testa dell’ultimo rivoluzionario di Cuba | Raúl Castro incriminato per omicidio e cospirazione per uccidere statunitensi

Gli Stati Uniti hanno incriminato Raúl Castro, 91 anni, fratello di Fidel e figura di spicco del governo cubano, accusandolo di omicidio, cospirazione per uccidere cittadini statunitensi e distruzione di due aeromobili. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, mentre Castro si trova sotto indagine e coinvolgimento legale. La accusa si basa su presunte azioni compiute in passato che coinvolgono direttamente l’ex leader cubano. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle prove o le modalità delle accuse.

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L’ultimo rivoluzionario, vero uomo forte di Cuba, è nella morsa degli Usa. Raúl Castro, l’ultranovantenne fratello di Fidel, è stato ufficialmente imputato negli Stati Uniti per omicidio, cospirazione per uccidere statunitensi e distruzione di due aeronavi. L’accusa riguarda i fatti relativi all’abbattimento dei due aerei Cessna, il 24 febbraio 1996, nel quale sono morti gli americani Armando Alejandro Andrade Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña e Pablo Morales, quest’ultimo in possesso de Green Card. Tutti appartenenti al controverso gruppo dissidente Hermanos al rescate, radicato a Miami. All’epoca dei fatti Raúl Castro ricopriva l’incarico di ministro delle Forze Armate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa vogliono la testa dell’ultimo rivoluzionario di Cuba: Raúl Castro incriminato per omicidio e cospirazione per uccidere statunitensi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Statemi vicino. LUltimo Viaggio | Padre Guidalberto Bormolini Sullo stesso argomento Cuba, l’ex presidente Raul Castro incriminato negli UsaL’amministrazione Trump ha ottenuto l’incriminazione dell’ex presidente di Cuba Raúl Castro. “Omicidio e complotto”: gli Usa incriminano Raul Castro, tensione altissima con CubaGli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro con accuse pesantissime legate all’abbattimento di due aerei civili... Raúl Castro incriminato negli Usa. L'Avana furiosa: Atto politico, vogliono giustificare un'aggressione a Cuba. Trump: La stiamo liberando x.com Così gli USA vogliono limitare il caos di Russia e IranLa geopolitica contemporanea soffre spesso di un vizio: trasformare ogni dinamica di potenza in una caricatura ideologica. Da una parte la narrativa di un’America imperiale onnipotente; dall’altra que ... msn.com Dazi Usa-Ue, il dialogo a tre trova l'accordo e scongiura l'ira di TrumpIntesa tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul patto di Turnberry siglato l'estate scorsa. Von der Leyen: onorato un impegno ... avvenire.it